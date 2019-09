Rat entscheidet über Tourismusbeirat

Zur ersten öffentlichen Sitzung nach der Sommerpause trifft sich der Gemeinderat Bad Buchau am Dienstag, 24. September. Vorab werden die Stadträte ab 17 Uhr den neuen Naturkindergarten besichtigen. Die öffentliche Sitzung beginnt dann um 18 Uhr in der Mensa der Federseeschule mit folgender Tagesordnung: Aktuelle Berichte und Verschiedenes, unter anderem Bekanntgabe des Abschlussberichts der überörtlichen Prüfung der Jahresrechnungen 2013 bis 2017 und Vorstellung der Ergebnisse der Mehrfachbeauftragung der Architekten zur Gestaltung des Schlossplatzes; Baugesuche (Neubau eines Carports in der Gottlieb-Gnannt-Straße; Umbau bestehende Garagen/Schuppen eines Mehrfamilien-Wohnhauses, Einbau einer Wohnung, Schussenrieder Straße); Umsetzung des Tourismuskonzepts mit Einsetzung eines Tourismusbeirats; Kolping-Spielplatz: Neu-Überplanung und Neubau durch die Kolpingsfamilie und Aufstockung des Zuschusses; Sanierung Adelindisstraße, Graf-Hatto-Straße und Heckenweg mit Erneuerung der Kanal- und Wasserleitungen (Vorstellung Entwurfsplanung ); Kindergartenangelegenheiten: Aufnahme von Kindergartenkindern in den Kindergarten Federseezwerge und des Naturkindergartens mit Wohnsitz außerhalb von Bad Buchau sowie Sachstand Naturkindergarten.