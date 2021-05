Rat beschäftig sich mit Neubau des „Lebenszentrums“

Zur nächsten öffentlichen Sitzung trifft sich der Bad Buchauer Gemeinderat am Dienstag, 11. Mai. Beginn ist um 18 Uhr im großen Saal des Kurzentrums Bad Buchau. Auf der Tagesordnung stehen folgende Punkte: Aktuelle Berichte und Verschiedenes; Aktuelle Corona-Situation in Bad Buchau; Festlegung der Bauplatzpreise im Baugebiet „Am Möwenweg“; Vergabe von Bauplätzen im Baugebiet „Am Möwenweg“: Festlegung des Verfahrens sowie BauVergabekriterien und Bewerbungsunterlagen; Baugesuche: Neubau eines Wohnhauses auf dem Marktplatz 14 sowie Abbruch des Altgebäudes und Neubau des „Lebenszentrums“ (Nachfolger zum „Haus mit Herz“) in der Schussenrieder Straße 70; Anschaffung EDV-Ausstattung.