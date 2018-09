Randalierer entfernen Schachtdeckel

Zwei junge Männer haben am Montagabend in Bad Buchau randaliert. Hierbei gefährdeten sie Fußgänger und Fahrradfahrer. Die etwa 19- oder 20-Jährigen hielten sich gegen 22.45 Uhr auf einem Fußweg im Bereich Auf dem Bahndamm/Weiherstraße auf. In der Nähe der Pumpanlage hoben sie zwei Schachtdeckel aus dem Fußweg und entfernten die darunter befindlichen Schmutzfangkörbe. Damit sorgten sie für eine Absturzgefahr in rund drei Meter Tiefe. Dank Zeugen ist nichts passiert. Sie hatten die Aktion beobachtet und die Polizei verständigt, die die Schächte wieder verschloss. Die Polizeibeamten ermitteln wegen Gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr. Ebenfalls auf das Konto der Unbekannten dürften auch mehrere Sachbeschädigungen gehen. Hiervon zeugten herausgerissene und umgebogene Verkehrszeichen.

Die Polizei in Riedlingen (Telefon 07371/9380) bittet um Mitteilung von Hinweisen, die bei der Feststellung der Verantwortlichen helfen könnten.