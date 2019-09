Radtour mit Waldführung

„Warum in die Ferne schweifen, wenn das Schöne liegt so nah“: Unter diesem Motto radelt die Kolpingsfamilie Bad Buchau am Samstag, 7. September, rund um das Federseegebiet. Die Radler erkunden das Gebiet um den Federsee sowie dessen angrenzende Wälder und Fluren. Bei einer Waldführung erhalten sie Informationen aus erster Hand über den hiesigen Wald, dessen großen Wert und den Einfluss des Menschen auf diesen wichtigen Bestandteil des Ökosystems. Zum Abschluss erreichen die Teilnehmer der Tour den idyllisch gelegenen Rastplatz der Kolpingsfamilie, an dem Vesper und Getränke zur Stärkung angeboten werden. Nach einer ausreichend langen Pause geht es entlang der zweiten Seeseite wieder auf den Rückweg nach Bad Buchau. Abfahrt mit den Rädern ist um 12 Uhr am Bischof-Sproll Haus in Bad Buchau. Die Waldführung beginnt um 14 Uhr am Wasserhochbehälter in Moosburg. Von dort aus starten die Teilnehmer zu Fuß zu einer etwa 1,5 stündigen Führung. Gäste sind willkommen.