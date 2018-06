Radeln für „Bürger für Bürger“: Aufwärmen für die Tour de Barock

Zum 25. Mal lädt der Rad- und Motorsportverein Bad Schussenried zur Tour de Barock am Sonntag, 24. Juni. Im Vorfeld und zum Aufwärmen finden an sechs Orten „Warm-up-Touren“ statt, in Bad Buchau am Mittwoch, 13. Juni. Start ist um 18 Uhr auf dem Marktplatz. Zur Unterstützung eines sozialen Zwecks den die einzelnen Städte festlegen, können beliebig viele Personen an den Warm-Ups mitradeln. Die Volksbank Ulm-Biberach spendet für jeden Teilnehmer zehn Euro. Dieses Jahr wegen der 25. Tour-de-Barock maximal für 100 Teilnehmer also bis zu 1000 Euro. Die Stadt Bad Buchau hat festgelegt, dass die erradelte Spende an die Initiative „Bürger für Bürger “gehen soll. Gleichzeitig ist die Aufwärm-Tour eine Präventionsveranstaltung, um Menschen in Bewegung zu bringen. Das Fahrrad eignet sich dafür besonders gut. Es ist ganz egal, mit welcher Art von Fahrrad gefahren wird. Die Strecke ist rund 20 bis 30 Kilometer lang, gefahren wird in gemütlichem Tempo. Die Dauer der geführten Touren ist zirka eineinhalb Stunden. Nach Rückkehr am Ziel erfahren die Radler dann auch die Teilnehmerzahl ihres Ortes. Die Teilnahme an den Warm-Up-Touren ist kostenfrei. Wenn die Radler von der Strecke zurückkommen, erwartet sie die Meckatzer-Brauerei mit kostenlosen Getränken und die Eisdiele Rino aus Ochsenhausen bietet kostenlos Eis an. Ein besonderer Programmpunkt ist der Auftritt der Caribbean Steelband Kolibris . Vor dem Start und dann im Ziel werden die Musiker die Radler unterhalten. Alle diesjährigen Aufwärmtouren mit Terminen und Zweck sind im Internet auf der Internetseite der Tour-de-Barock und unter den Verein-News auf der Internetseite der Stadt Bad Schussenried zu finden. Foto: Dieter Ege