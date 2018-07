Radeln entlang des Unesco-Welterbes

Das Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart beteiligt sich an der länderverbindenden Radtour von der Welterbestätte Pestenacker in Bayern zum Federsee.

Die PalaFITtes-Radtour zählt zu den vielen länderübergreifenden Aktionen, die im Europäischen Kulturerbejahr 2018 unter dem Motto „Sharing Heritage“ stattfinden. Die PalaFITtes-Tour setzt einen Grundgedanken der Welterbekonvention der Unesco um: über Ländergrenzen hinweg den Austausch anzuregen – zugleich möchte sie das Welterbe Pfahlbauten stärker ins Bewusstsein der Öffentlichkeit bringen. Deshalb unterstützt das Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart die Initiative des ADFC und des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege und beteiligt sich an der Radtour vom 28. bis zum 30. Juli.

Nachdem eine erste Tour Ende Mai bereits die österreichischen Pfahlbaufundstätten an Attersee und Mondsee mit den bayerischen Fundorten an der Roseninsel im Starnberger See und bei Pestenacker und Unfriedshausen im Landkreis Landsberg am Lech verbunden hat, geht es jetzt von Pestenacker bis zum Federsee. Die Strecke wird in drei Etappen zurückgelegt; unterwegs werden archäologisch interessante Orte besucht. Zwei Archäologen begleiten die Tour auch mit ihrem Fachwissen: Dr. Markus Gschwind, der am Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege als Koordinator für das archäologische Welterbe zuständig ist, und Dr. Renate Ebersbach, die Leiterin des Fachgebietes Feuchtbodenarchäologie am Landesamt für Denkmalpflege.

Über Pestenacker führt die Tour zunächst nach Mindelheim, hier wird abends das Südschwäbische Archäologiemuseum besichtigt. Am zweiten Tag besuchen die Radler den Archäologischen Park Kellmünz, bevor sie Bayern verlassen und nach Ochsenhausen weiterfahren. Am Montag schließlich geht es Richtung Federsee, wo die Teilnehmer eine Führung zu laufenden archäologischen Untersuchungen in den Feuchtbodenfundstellen Möwenweg und Neuweiher erhalten. Ihren Abschluss findet die Tour in einer geselligen Besichtigung des Federseemuseums in Bad Buchau.