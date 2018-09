Rübenschnitzer freuen sich auf Umzug

Über 400 Futterrüben hat die Narrenzunft Moorochs bei einem befreundeten Landwirt besorgt. Wenn sie alle ausgehöhlt und bearbeitet sind, muss es am Dienstagabend einen tollen Rübengeisterumzug geben.

In der Rübenschnitzerwerkstatt in der Scheune von Bauer Hans Zell konnten die Rüben abgeholt oder gleich an den Werktischen vor der Scheuene selbst bearbeitet werden. Die Rübenmeister Chris Günther, Konrad Schmid und Erich Renner hatten schon mal vorab etliche der Rüben mit der selbst gebauten „Rübenaushöhlmaschine“ im Groben ausgehöhlt, damit die Kinder nicht ganz so viel Arbeit damit hatten. Aber Mama oder Papa waren ja auch dabei und konnten helfend eingreifen. Mit Feuereifer und allerlei scharfem Werkzeug machten sich die jungen Künstler dann an die Arbeit, dem Rübengeist ihre persönliche Note einzuschnitzen. Das Ergebnis der Rübenschnitzer kann man am Dienstagabend beim lustigen Rübengeisterumzug bewundern. Nochmals sei darauf hingewiesen, dass „Zivilisten“ nur im hinteren Umzugsbereich mitlaufen sollten, damit die Kunstwerke in der Dunkelheit besser zur Geltung kommen.