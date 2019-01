Räte: Barrierefreier Zugang darf nicht an Kosten scheitern

Das Präzeptoratsgebäude stellt die Stadt Bad Buchau vor ein Dilemma. Einerseits benötigt das Progymnasium nebenan dringend neue Räume, andererseits gestaltet sich die Planung als außerordentlich schwierig. Der Knackpunkt: Die Kosten für einen behindertengerechten Zugang erweisen sich als so hoch, dass ein Umbau nur zu Lasten der Barrierefreiheit möglich erscheint. Im Gemeinderat sorgte dies am Dienstagabend für heftige Diskussionen. Es könne schließlich nicht sein, dass Schüler im Rollstuhl außen vor bleiben.

Die Planungen für das Präzeptoratsgebäude, auch alte Kaplanei genannt, beschäftigen die Stadt schon geraume Zeit. Denkmalschutz, Brandschutz, Barriefreiheit und die Interessen der Schule gilt es in dem historischen Gebäude unter einen Hut zu bringen. Nun legten Verwaltung und Architekt Sven Zschippang dem Gemeinderat einen aktualisierten Entwurf vor. Anders als ursprünglich vorgesehen, soll nun doch keine Bibliothek in dem historischen Gebäude eingerichtet werden. Dafür sprechen zum einen Brandschutzgründe, zum anderen erhoffe sich die Schule von einer Bibliothek im Hauptgebäude eine stärkere Frequenz, führte Hauptamtsleiterin Tanja Bloching aus.

„Baulich im guten Zustand“

Stattdessen soll das Präzeptoratsgebäude künftig auch für den Unterricht genutzt werden. Während der Entwurf das Erdgeschoss in ein Lehrerzimmer mit Besprechungsraum, einen Raum für die Schulsozialarbeit und Personaltoiletten aufteilt, soll ein großer Raum im Obergeschoss als Kunstarbeitszimmer genutzt werden. Ein Nebenraum stünde als Lagerraum mit Trockenstand zur Verfügung. Und die bisherigen Sanitärräume könnten zu Schülertoiletten umgebaut werden. Abgesehen von dem Einbau eines Belüftungsrohrs werde das Dachgeschoss durch den Umbau nicht angetastet, so Bloching. Es bleibe nach wie vor ungenutzt, genauso wie die Kellerräume.

Zudem sind Maßnahmen geplant, um die Feuchtigkeit in den Griff zu bekommen. Dafür sei im Vorfeld der Untergrund untersucht worden, so Bloching. Das Mauerwerk sei so stark durchfeuchtet, dass teilweise sogar das Erdgeschoss betroffen ist, ergänzte Planer Sven Zschippang von Wurm-Architektur. Das Ziegelmauerwerk ziehe die Feuchtigkeit förmlich an. Eine Abdichtung soll künftig verhindern, dass die Nässe im Keller nach oben ziehen könne. Die Trocknung des Gebäudes werde aber einen längeren Zeitraum in Anspruch nehmen. „Die Feuchtigkeit ist schließlich über mehrere Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte eingedrungen“, so Zschippang. „Ansonsten ist das Gebäude baulich in einem guten Zustand.“

An einem mangelt es jedoch ganz offenkundig: an einem barrierefreien Zugang. Ursprünglich sei ein solcher denn auch geplant gewesen, führte Hauptamtsleiterin Bloching aus. Er könne aber nur mit so hohen Kosten verwirklicht werden, dass die Stadt eine Ausnahmegenehmigung erhalte und den Umbau auch ohne barrierefreien Zugang verwirklichen dürfe.

Eine solche Lösung lehnte Stefan Feurle entschieden ab: „Was ist, wenn wir einen querschnittsgelähmten Schüler haben?“ Es könne nicht sein, dass hier die Barrierefreiheit geopfert werde. „Barrierefreiheit kann man nicht wegdiskutieren“, betonte auch Michael Wissussek. „Sonst fahren wir hier im Gemeinderat ein Kontrastprogramm. Auf der einen Seite sprechen wir über Barrierefreiheit und hier diskutieren wir sie weg“, erinnerte der Kreisseniorenrat an die Bürgerfragestunde wenige Minuten zuvor. Hier hatte eine Bürgerin die hohen Absätze am Gehweg bei der Ampel angesprochen, die für Rollstuhlfahrer unüberwindbar seien. Bürgermeister Peter Diesch hatte zugesagt, sich generell mit dem Gemeinderat dem Thema intensiv zu widmen: „Wenn wir uns als Gesundheitsstadt bezeichnen, sollte Barrierefreiheit – wo möglich – gewährleistet sein.“

Eine Alternativlösung, wie von Wissussek gefordert, sei jedoch schwierig, räumte Architekt Zschippang ein: „Wir haben im Vorfeld verschiedene Varianten untersucht.“ Eine Rampe für Rollstuhlfahrer scheide aus, weil sich damit nur das Erdgeschoss barrierefrei erschließen lasse. Für einen Lift sei die Treppe zu eng, schließlich schreibe der Brandschutz zwei voneinander unabhängige Rettungswege vor. Also bliebe nur ein Außenaufzug, für den jedoch tragende Wände versetzt werden müssten und der damit allein 30 Prozent der Baukosten ausmachen dürfte. Eine Kostenberechnung liegt allerdings noch nicht vor. Zu einem früheren Zeitpunkt hatte die Verwaltung die Gesamtkosten auf 300 000, maximal 350 000 Euro geschätzt.

Thema wird vertagt

Doch mit einem Aufzug allein, den auch Stadtrat Elmar Bechtle für unverzichtbar hielt, sei es nicht getan, ergänzte Hauptamtsleiterin Bloching: „Es ist ja das eine, in ein Gebäude rein zu kommen. Aber damit haben wir noch keine behindertengerechte Türen oder Toiletten.“ „Also ist das Gebäude nicht für Unterrichtsräume geeignet“, schlussfolgerte Stadtrat Feurle. Ähnlich argumentierte auch Klaus Schultheiß: „Für Lehrer ist es ein Dienstgebäude, für Schüler ein Unterrichtsgebäude. Da ist doch Barrierefreiheit heute unabdingbar. Dann müssen wir das Konzept in Frage stellen.“

Eine solche Grundsatzentscheidung wollte das Gremium am Dienstagabend jedoch noch nicht treffen. Stattdessen schlug Angelika Lipke vor, das Thema noch einmal zu vertagen: „Heute ohne die Zahlen weiter zu diskutieren, macht wenig Sinn.“ Für Bürgermeister Peter Diesch erschien dies gangbarer Weg. „Wir werden das Thema wieder aufgreifen, wenn belastbare Zahlen da sind.“