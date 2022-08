Progymnasium Bad Buchau unterstützt Projekt HOPE

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Beim 23. Federseelauf des Progymnasiums Bad Buchau wurden in diesem Jahr 2594 Euro erlaufen. Eltern, Verwandte und Freunde konnten die Schülerinnen und Schüler beim Federseelauf sponsern, indem sie pro zurückgelegtem Kilometer einen Spendenbetrag leisteten. Dies wurde von vielen auch fleißig genutzt, sodass sich eine stolze Summe von 2594 Euro ergeben hat.

Wie in den vergangenen Jahren wird das Projekt HOPE - Humanitäre Organisation für partnerschaftliche Entwicklung unterstützt. Durch das Projekt verbesserte sich die Lebenssituation von Menschen in Westkenia in den letzten Jahren sukzessive und wird auch in diesem Schuljahr dazu beitragen, dass die Lebensbedingungen sich weiter verbessern werden. So wurde zum Beispiel mit den Spendengeldern des letzten Jahres neue Räumlichkeiten in einer Schule geschaffen.