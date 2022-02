Progymnasium Bad Buchau gibt virtuellen Einblick

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In den kommenden Wochen steht die Entscheidung ins Haus, welche weiterführende Schule im kommenden Schuljahr besucht werden soll. Aufgrund der aktuellen Lage (Covid19) können wir leider keinen Abend der offenen Tür am Progymnasium Bad Buchau anbieten. Dennoch wollen wir versuchen, Ihnen unsere Schule näherzubringen, indem wir Sie am Dienstag, 15. Februar, um 17.00 Uhr zu einem Online-Informationsvortrag (rund 45 Minuten) mit anschließender Fragerunde einladen. Die Zugangsdaten zur Veranstaltung wurden bereits per Elternbrief verschickt. Sie erhalten diese auch auf Anfrage über unser Sekretariat (info@pgbadbuchau.de oder Telefon 07582 93300). Schulleiter Dr. Hoffmann wird Sie über unsere Schule informieren und unsere Elternbeiratsvorsitzende, die Klassenlehrerin der Klasse 5 und unsere Schülersprecherin werden ebenfalls ein paar Worte an Sie richten.

Im Anschluss besteht die Möglichkeit, in einer Fragerunde all das zu beantworten, was Sie über unsere Schule wissen wollen. Schauen Sie doch einfach mal vorbei – wir würden uns sehr über Ihren Besuch freuen! Auf unserer Homepage http://pgbb.de können Sie weitere zahlreiche Informationen über unser Schule finden.