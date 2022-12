Progymnasium Bad Buchau erhält Auszeichnung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit Freude durfte das Progymnasium Bad Buchau eine Auszeichnung für besonders großes Engagement im Bereich des Schulsport entgegennehmen. Die Schule sowie die Fachschaft Sport freut sich sehr über diese Ehrung, einer Urkunde sowie einem Scheck zur weiteren Förderung des Schulsports. Herr Preißing, der den Sportkreis Biberach vertritt, begleitet von Frau Fioranelli-Petersohn, die im Fachteam Sport des Zentrums für Schulqualität und Lehrerbildung in Tübingen arbeitet, führten die Ehrung durch. Die Auszeichnung soll die Belohnung für bisher Geleistetes und Ansporn für künftige Aktivitäten im Fach Sport sein.

Bei der Ehrung waren neben Frau Fioranelli-Pertersohn und Herrn Preising die Schülersprecherinnen Erika Kaufer und Ilona Leiman, der Schulleiter Herr Dr. Hoffmann, der Sportlehrer Herr Feyen sowie die komplette Klasse 5 anwesend.

Neben vielen sportlichen Aktivitäten wie den Bundesjugendspielen, SMV-Sportveranstaltungen, Aktive Pause, Stadtradeln und Wintersporttagen, ist der Federseelauf das Herz der vielfältigen Veranstaltungen.

Seit 1998 für das PG Bad Buchau den Federseelauf durch, bisher 23 Mal. Von Walter Herbst und Armin Steinhauser ins Leben gerufen, entwickelte er sich damals als Modell für viele Schulläufe und Charité-Läufe anderer Schulen.

Die Aufgabe für die Teilnehmer besteht darin, den Federsee zu Fuß in möglichst kurzer Zeit zu umrunden. Die Teilnahme an diesem 16-km-Lauf ist für die Schüler jedes Mal eine riesige sportliche Herausforderung, auf die sie sich auch in ihrer Freizeit vorbereiten und der sich bis zu 75 Prozent aller Schüler mit teilweise beachtlichen Ergebnissen stellen. Der Federseelauf ist als Sponsorenlauf organisiert.

Sowohl die teilnehmenden Läufer als auch die Helfer suchen sich aus dem Verwandten- und Bekanntenkreis Sponsoren, die ihre Leistung und ihren Einsatz mit einem Geldbetrag anerkennen. Die eine Hälfte dieser Gelder geht an ein soziales Projekt oder an eine karitative Einrichtung, die andere Hälfte geht an die Klassenkasse zur Finanzierung von Schullandheimaufenthalten oder Studienfahrten. So konnte die SMV unserer Schule von 1999 bis jetzt mit Spendengeldern verschiedene Sozialeinrichtungen in Deutschland, Afrika und Asien unterstützen. Die letzten Jahre wurde stets das Projekt HOPE in Westkenia unterstützt.