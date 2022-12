Progymnasium Bad Buchau besucht Ausbildungsmesse

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zwei Jahre konnte die Ausbildungsmesse des Amitié-Clubs Alleshausen wegen Corona nicht stattfinden. Umso mehr Spaß hatten die 9er beim Besuch der diesjährigen Messe am 11. November. Dort konnten die Schülerinnen und Schüler nicht nur Kontakte zu den Top-Firmen der Region knüpfen und sich über berufliche Möglichkeiten informieren, sondern bekamen zur großen Freude auch reichlich (Werbe-)Geschenke.

Der Besuch der Ausbildungsmesse ist fester Bestandteil der Berufsorientierung am Progymnasium in der Klasse 9. Nach dem Besuch der Ausbildungsmesse heißt es für die Schülerinnen und Schüler, schnell Bewerbungen zu schreiben, denn im Jahr 2023 müssen sie für eine Woche in einem Betrieb ihrer Wahl als BOGY-Praktikanten mitarbeiten.

Die Ausbildungsmesse ist für die Schülerinnen und Schüler ein perfekter Start in das neue Kapitel „Arbeitswelt“ – und das Progymnasium Bad Buchau ist stolz, von Beginn an offizielle Partnerschule der Ausbildungsmesse zu sein. Wir freuen uns, dass wir wieder dabei sein konnten.