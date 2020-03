Programm für französische Gäste ist Thema

Der Partnerschaftsverein Bad Buchau - Le Lion d’Angers lädt zur Mitgliederversammlung am Mittwoch, 4. März, ab 20 Uhr in die Grafen-Pils-Stube in Bad Buchau-Kappel alle Mitglieder, Gastgeber, Freunde und Gönner ein. Die Tagesordnung sieht folgende Punkte vor: 1. Begrüßung und Bericht durch den Vorsitzenden; 2. Totenehrung; 3. Bericht der Kassiererin; 4. Bericht des Kassenrevisors; 5. Entlastung des Vorstands und des Gesamtvorstands; 6. Vorgesehenes Programm beim Besuch der französischen Freunde vom 8. bis zum 12. Juli in Bad Buchau; 7. Verschiedenes, Wünsche, Anträge; 8. Bericht mit Fotos vom Besuch in Le Lion d’Angers 2019. Zum Abschluss singen die Teilnehmer der Versammlung noch einige Lieder aus dem deutsch-französischen Liederbuch.