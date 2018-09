Proben des Stiftschors beginnen

Nach der Ferienpause beginnt der Stiftschor Bad Buchau am Freitag, 7. September, ab 19.45 Uhr wieder mit den Chorproben. Die Chorprobe findet im Progymnasium statt. Die Sänger bereiten die Gestaltung des Gottesdiensts für das Kirchenpatrozinium am Sonntag, 16. September, vor. Weitere Proben zusammen mit dem Cyprianuschor finden am Dienstag, 11. September, ab 19.45 Uhr im Bischof-Sproll-Haus und am Freitag, 14 September, in der Stiftskirche statt. Neue Sängerinnen und Sänger sind herzlich willkommen.