Premiere des neuen Chorleiters Menuin Rau

Bei strahlendem Sonnenschein fanden sich am Sonntag, den 16. Oktober zahlreiche Besucher zur Voice Projekt-Hockete auf dem Hof des Dorfgemeinschaftshauses in Betzenweiler ein. Mit einem musikalischen Opener begrüßte der Chor unter der Leitung von Menuin Rau seine Gäste. Neben dem „Lied vom Nichtverstehen“ von Maybepop, welches a cappella und sehr textsicher vorgetragen wurde, überzeugten die 13 Sängerinnen und fünf Sänger mit den Liedern „Skyfall“ von Adele und „Only you“ von Vincent Clarke. Es folgte eine kurze Ansprache der Vorständin Martina Merkle, welche den neuen Chorleiter vorstellte und die Gäste zum weiteren Verweilen einlud. Neben Kaffee und Kuchen gab es erfrischende Getränke, sowie Leckereien vom Grill. Ein geselliger Nachmittag mit Gesang und anregenden Gesprächen ging zu Ende und lässt uns erwartungsvoll auf die folgenden Projekte der Chöre blicken.

Bereits am Freitag, 18. November um 19.30 Uhr veranstaltet der junge Chor „New Voices“ sein Jubiläumskonzert „Best of – Live Lyrix“ in der Mehrzweckhalle in Betzenweiler. Einlass ist bereits ab 18.30 Uhr. Es gibt ausschließlich Karten an der Abendkasse.

Hast auch du Spaß am Singen? Dann bist du bei uns genau richtig.

Teeny Voices (9 - 13 Jahre): Freitag, 16 - 17 Uhr. New Voices (ab 14 Jahren): Mittwoch, 18.30 - 20 Uhr. Voice Projekt: Freitag, 20 - 21.30 Uhr. Wir freuen uns auf deinen Besuch!