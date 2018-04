Preisträger beeindrucken beim Konzert in Bad Buchau

Die besten Preisträgerinnen und Preisträger des Landeswettbewerbs „Jugend musiziert 2018“ aus dem Landkreis Biberach haben am Sonntag im Kurzentrum Bad Buchau ihr Können unter Beweis gestellt. Die erfolgreichen Musiker nehmen am Bundeswettbewerb teil. 72 Kinder und Jugendliche aus dem Landkreis Biberach beteiligten sich am Regionalwettbewerb und über die Hälfte qualifizierten sich für den Landeswettbewerb.

Mit einem bunten Kaleidoskop an Instrumenten und in unterschiedlichsten Formationen präsentierten sich die Preisträger und gaben eine glanzvolle musikalische Visitenkarte ab (siehe Kasten). Die Zuhörer bekamen die unterschiedlichsten Musikinstrumente und -stile zu hören. Sowohl Bläser als auch Könner an Tasteninstrumenten und an der Gitarre sowie Streicher und ein Schlagzeug-Ensemble waren auf der Buchauer Bühne zu Gast.

55 Jahre „Jugend musiziert“ sei eine Erfolgsgeschichte, bekannte Landrat Heiko Schmid bei der Begrüßung und freute sich über den zahlreichen Besuch der Gäste, darunter Vertreter aus Politik, Verwaltung, Musikschulen und Musikvereinen. „Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum“, sagte Landrat Schmid. Und: „Wir möchten Ihnen heute beweisen, dass das Leben kein Irrtum ist“.

Dem neuen Vorstandsvorsitzenden der Kreissparkasse Biberach Martin Bücher entbot er einen besonderen Gruß. Über Musik könne man am besten mit Bankdirektoren reden, zitierte Schmid den finnischen Komponisten Jean Sibelius an Bücher gewandt, „Künstler reden ja nur übers Geld“, was die rund 280 Gäste mit lachendem Beifall quittierten. Schmid dankte Bücher für die finanzielle Unterstützung der Kreissparkasse Biberach bei Jugend musiziert, beim Spitzenkonzert im Rahmen des Schwäbischen Frühlings in Ochsenhausen und der Landesmusikakademie in Ochsenhausen.

„Wir haben tolle musikalische Ausbildungsmöglichkeiten im Landkreis“, das seien die Musikvereine, „die Gewaltiges leisten und die städtischen Musikschulen“, lobte Heiko Schmid. Sein besonderer Dank galt aber den Familien und Angehörigen der jungen Musiker. Erst mit dem nötigen Freiraum, den sie für die jungen Menschen schafften, könnten sie sich der Musik zuwenden. „Da wird einiges an Logistik, Organisation und Zeit abverlangt“, so der Landrat.

Der Biberacher Musikdirektor und Musikschulleiter Andreas Winter, der auch das Preisträgerkonzert der einzelnen Kategorien moderierte, lobte in seiner Ansprache ebenfalls das Sponsoring. Baden-Württemberg sei die Nr. 1, was die Zahl der Preisträger angehe. „Wir können stolz darauf sein, dass unsere Region beim Bundeswettbewerb von Jugend musiziert vertreten ist“, freute sich Andreas Winter. Weiter lobte er die Kooperation zwischen den Musikschulen, Blasmusikverbänden und Landesmusikakademie in Ochsenhausen.

Nach dem Preisträgerkonzert händigte Landrat Schmid den Teilnehmern des Regionalwettbewerbs von Jugend musiziert die Urkunden aus.