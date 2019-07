Prähistorische Schätze und Natur erleben

Eine außergewöhnliche Führung führt am Sonntag, 21. Juli, ab 9 Uhr ins südliche Federseeried. Natur- und Archäologie-Freunde können in einer interdisziplinären Führung die Höhepunkte beider Fachgebiete erleben.

Der rund dreistündige, gemütliche Spaziergang durch das Naturschutzgebiet Südliches Federseeried zeigt nicht nur die einmalige Natur des Europareservats Federsee. Er führt auch zu international bekannten Fundstellen der Federsee-Archäologie – darunter zur Welterbestelle „Siedlung Forschner“. Mit Repliken und Fotos soll anschaulich erklärt werden, was diese Siedlung so besonders macht, dass sie Teil des Unesco-Welterbes geworden ist. Auf dem Weg beleuchtet Führungsleiter Dr. Herbert Schneider unterschiedliche Siedlungsformen von der Altsteinzeit bis zur Eisenzeit. Ein weiteres Thema sind die Schutzmaßnahmen, die das Natur- und Kulturerbe bewahren. Denn ohne eine Wiedervernässung des stark ausgetrockneten Moores verschwinden nicht nur seltene Tiere und Pflanzen, sondern auch die Hausgrundrisse, Einbäume und Paddel unwiederbringlich. Die Tour startet am Zugang C des archäologischen Moorlehrpfades im südlichen Federseeried (Umgehungsstraße Bad Buchau – Bad Schussenried, an der Abzweigung nach Bad Buchau). Die Führung findet bei jedem Wetter statt.