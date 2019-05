Polizei zieht 27 Fahrer aus dem Verkehr

Die Polizei hat am Sonntag in Betzenweiler zwischen 7.30 und 14 Uhr eine Kontrollstelle eingerichtet (die SZ berichtete). Die Beamten überprüften hauptsächlich die Verkehrstüchtigkeit der Autofahrer. Anlass war das Ende des Festivals ohne Bands in Hailtingen.

Die Beamten des Polizeirevier Riedlingen erhielten Unterstützung von den Kollegen anderer Reviere des Polizeipräsidiums Ulm. Fast 100 Fahrzeuge nahmen die Polizisten genauer unter die Lupe. Mehrere berauschte Fahrer mussten die Beamten feststellen: 21 von ihnen setzten sich ans Steuer, obwohl sie vorher Drogen genommen hatten.

Sechs Autofahrer hatten zu viel Promille intus. Für diese Fahrer war an der Kontrollstelle erst einaml die Fahrt zu Ende. Einige von ihnen mussten Blut abgeben. Bei einem Fahrer wurde zudem noch Marihuana gefunden. Auch ein Messer fanden die Polizisten in einem Auto.