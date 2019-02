Polizei sucht Unfallflüchtigen

Ein Unbekannter hat am Wochenende ein Auto in Bad Buchau angefahren. Ein 21-Jähriger parkte seinen Opel in der Schussenrieder Straße. Das Auto stand dort von Samstag, 10 Uhr, bis Sonntag, 13 Uhr. Ein unbekannter Autofahrer beschädigte das geparkte Fahrzeug auf der Beifahrerseite. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, flüchtete er. Der Sachschaden beträgt zirka 2500 Euro. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten des Polizeirevier Riedlingen (Telefon 07371/938-0) suchen nun den Verursacher.

Die Polizei mahnt: Unfallflucht ist eine Straftat. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst droht Geld- oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist meist nur ein geringes Bußgeld fällig.