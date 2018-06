Polizei sucht Unfallflüchtigen

Einen Schaden von rund 3000 Euro hat ein Unbekannter an einem abgestellten VW in Bad Buchau hinterlassen. Das Auto stand an Fronleichnam in der Lindenstraße. Der Unbekannte muss zwischen 14 und 16.45 Uhr gegen das Fahrzeug gefahren sein. Gegen 16.45 Uhr wurde der Schaden festgestellt. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht und sucht den Täter.

Die Polizei mahnt: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt sondern eine Straftat. Wer einen Schaden verursacht, muss auf den Geschädigten warten oder die Polizei verständigen. Sonst drohen Freiheitsstrafe oder Geldstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist dagegen meist nur ein geringes Bußgeld fällig.