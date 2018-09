Polizei sucht mit Hubschrauber nach vermissten Frau

Glücklich ist am Montagmorgen eine Vermisstensuche in Bad Saulgau zu Ende gegangen.

Eine 48-jährige Frau war am Sonntagnachmittag in Tuttlingen vermisst gemeldet worden. Da sie sich zuletzt in Bad Buchau aufgehalten haben soll, suchte die Polizei auch den Bereich um die Kurstadt mit Hilfe eines Hubschraubers des Polizeihubschrauberstaffel Stuttgart zwischen 22 und 23.30 Uhr weiträumig ab. Die Suche verlief zunächst erfolglos. Gegen 7 Uhr wurde die Vermisste jedoch wohlbehalten in Bad Saulgau aufgefunden.

In Bad Buchau hatte der geräuschvolle nächtliche Hubschraubereinsatz für Aufsehen gesorgt. Anwohner bemerkten den Hubschrauber, der tief über den Stadtteil Kappel flog, minutenlang in der Luft stehen blieb, sich entfernte, um dann wieder an seinen Ausgangspunkt zurückzukehren.