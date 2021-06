Polizei stoppt zu schnelle Fahrer

Am späten Mittwochvormittag hat die Polizei das Tempolimit auf der Ortsumfahrung Bad Buchau überwacht. Innerhalb einer Stunde stoppte die Polizei zehn Fahrzeuge, die die erlaubten 70 km/h deutlich überschritten. Zwischen 23 und 52 km/h fuhren sie zu schnell, so wie ein 60-Jähriger mit seinem BMW Motorrad. Er muss mit einem Bußgeld von 240 Euro, zwei Punkten in Flensburg und einem Monat Fahrverbot rechnen.

Die Polizei weist darauf hin, dass zu schnelles Fahren nach wie vor eine der Hauptunfallursachen ist. Unfälle mit überhöhter Geschwindigkeit haben oft schwerwiegende Folgen. Um die Sicherheit im Verkehr zu erhöhen, kontrolliert die Polizei die Geschwindigkeit.