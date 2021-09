Polizei nimmt mutmaßliches Einbrechertrio fest

Nach zwei versuchten Wohnungseinbrüchen am Samstagabend im Stadtgebiet von Bad Buchau befinden sich zwei Männer und eine Frau in Justizvollzugsanstalten. Die Kriminalpolizei ermittelt nun, ob das Trio in unterschiedlicher Besetzung weitere Einbrüche in der Region begangen hat.

Bewohner war zu Hause

Am Samstagabend bemerkte ein Bewohner, dass offenbar jemand versuchte, in sein Wohnhaus einzubrechen. Als sich der Zeuge bemerkbar machte, flüchtete der Unbekannte. Die Polizei fahndete daraufhin mit einem Großaufgebot und nahm den mutmaßlichen Täter sowie eine Begleiterin kurze Zeit später vorläufig fest. In der Wohnung des Paars wurde ein weiterer Mann angetroffen, der ebenfalls im Verdacht steht, an dem versuchten Wohnungseinbruch beteiligt gewesen zu sein.

Beweismittel sichergestellt

Im Rahmen einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung konnten zahlreiche Beweismittel sichergestellt werden, die darauf hinweisen, dass das Trio im Alter zwischen 25 und 33 Jahren für weitere Einbruchs-taten in der Region verantwortlich sein könnten. Die Taten sollen die mutmaßlichen Täter, den bisherigen Erkenntnissen zufolge, in unterschiedlicher Besetzung begangen haben. Nachdem sich ein weiterer Zeuge bei der Polizei meldete, stehen die beiden Männer und die Frau zudem in Verdacht, am Samstagabend im Stadtgebiet von Bad Buchau einen zweiten versuchten Wohnungseinbruch begangen zu haben.

Am Sonntag wurden die drei Tatverdächtigen dem Richter beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg erließ der Richter gegen die zwei Männer sowie die Frau Haftbefehl wegen zwei Fällen des versuchten gemeinschaftlichen Wohnungseinbruchsdiebstahls. Die dringend Tatverdächtigen befinden sich seither in verschiedenen Justizvollzugsanstalten.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun, für welche weiteren Einbruchs-taten in der Region die Gruppe verantwortlich ist und ob möglicherweise noch weitere Täter an den Taten beteiligt waren.