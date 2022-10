Playmobil und Speerschleuder im Federseemuseum

In den Herbstferien die Vorgeschichte erkunden – das ist dieses Jahr im Federseemuseum täglich möglich. Statt wie in den vergangenen Jahren üblich, nach Allerheiligen zu schließen, verlängert das Museum seine Öffnungszeiten. Nun können bis zum 6. November sowohl die Dauerausstellung und das Freigelände als auch die Sonderausstellung „Playmobil on Tour“ täglich von 10 bis 16 Uhr besucht werden. An Allerheiligen ist für dieses Jahr noch ein letztes Mal Programm: Neben der 15 Uhr-Führung durch das Freigelände gibt es die nur an diesem Tag angebotene Tour durch die Dauerausstellung. Um 14 Uhr werden dabei sowohl die Funde zum Sprechen gebracht, als auch Hintergründe und Fakten vorgestellt. Gleichzeitig wird von 13.30 bis 16.30 Uhr Einbaumfahren und das Ausprobieren der eiszeitlichen Speerschleuder angeboten. Nach den Herbstferien öffnet das Federseemuseum ausschließlich sonntags, ebenfalls von 10 bis 16 Uhr, seine Pforten.