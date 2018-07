Pflege: Neue Leitung sitzt fest im Sattel

Die bienenfleißigen Damen vom Strickkreis treffen sich hier regelmäßig zum Handarbeiten, der katholische Frauenbund organisiert Ausfahrten für Rollstuhlfahrer, an der Fasnet sorgen die Narren für Stimmung und auch die anderen Vereine, Kindergärten und Schulen kommen immer wieder gerne auf einen Besuch vorbei: Im Marienheim, Bad Buchaus Alten- und Pflegeheim, ist eigenlich immer etwas los. Und dafür sorgen vor allem die Bad Buchauer selbst, die das Heim fest ins Stadtleben integriert haben.

„Wir verstehen das Marienheim auch nach wie vor als unser Pflegeheim“, unterstreicht Bürgermeister Peter Diesch: „Das ist in den Köpfen der Bad Buchauer so verankert.“ Und daran habe sich auch nichts geändert, seit der Gemeinderat das vormals städtische Pflegeheim Anfang des Jahres in neue Hände gelegt hat.

Überlegungen, das 1954 gebaute Marienheim einer „profesionellen Führung“ zu unterstellen, reichten bereits mehrere Jahre zurück, so Diesch. 2003 hatte die Stadt lediglich die Leitung des Heims ausgelagert – eine unbefriedigende Lösung, wie sich später herausstellte. „Das Management lag außer Haus, aber die Stadt hatte die volle Verantwortung“, fasst Diesch die damalige Situation zusammen. Und die war umso schwieriger, da der Sitz des Unternehmens in der Bundeshauptstadt liegt: „Wir hatten keinen Einfluss auf die Zahlen und alle Unterlagen befanden sich in Berlin.“

Regionale Verwurzelung wichtig

Das hat sich mittlerweile geändert. Seit knapp einem halben Jahr steht das Marienheim nun unter der Regie der Altenheimat Eichenau GmbH, einer hundertprozentigen Tochter des Zentrums für Psychiatrie Südwürttemberg (ZfP). „Die regionale Verwurzelung war uns wichtig“, betont der Bürgermeister, der die gemeinsam gefundene Lösung als „Zukunftsmodell“ bezeichnet: Das Gebäude gehört demnach weiterhin der Stadt Bad Buchau und wird von der Betreibergesellschaft angemietet. Die Geschäftsführung liegt in den Händen von Elke Trüg und Hansjörg Ebe von der Altenheimat Eichenau GmbH. Die 38 Mitarbeiter aber – das Personal wurde komplett zu denselben Konditionen übernommen – werden teilweise noch immer von der Stadt beschäftigt.

„Aber das Risiko tragen wir jetzt“, nennt Christoph Vieten, Leiter der Altenhilfe im ZfP, den Hauptunterschied: „Die Stadt hat mit dem Belegungsrisiko nichts zu tun.“ Für ihn sei es ein Gebot der Stunde gewesen, als Betreiber in das mit 49 Betten vergleichsweise überschaubare Marienheim einzusteigen.

Gleichwohl liege der Schwerpunkt des ZfP nach wie vor in der Versorgung psychisch Kranker, so Vieten. Und von dieser Kompetenz soll auch das Marienheim künftig profitieren können. In Bereichen wie Demenz oder Altersdepression finden sich genügend „Schnittmengen“, daneben baut Vieten auch bei Qualitätsmanagement und Mitarbeiterschulung auf Synergieeffekte. Vor allem verbinden Marienheim und ZfP dieselben unternehmerischen Werte: „Wir verstehen uns als Non-Profit-Angebot und brauchen keine Gewinne.“ An der Grundausrichtung des Hauses werde sich also nichts ändern.

Für Pflegedienstleiterin Gerda Dauth sind es besonders die kurzen Wege, die sie in den vergangenen Monaten schätzen gelernt hat: „Belange von Bewohnern und Angehörigen können zeitnah abgeklärt werden, vieles läuft schneller als früher.“ Und da sich gleichzeitig der Personalschlüssel erhöht habe, könnten auch die angedachten Zusatzangebote sicherlich rasch umgesetzt werden. Ideen dafür gibt es bereits.