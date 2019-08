Peter Schad kommt nach Bad Buchau

Peter Schad und seine Oberschwäbischen Dorfmusikanten ist am Samstag, 7. September, ab 19.30 Uhr zu Gast im Kurzentrum Bad Buchau. „Musik muss Freude machen; nur wenn die Musikanten mit Freude bei der Sache sind, kann der Funke zum Publikum überspringen“, sagt Peter Schad, der Gründer und Leiter der populären Formation. Dabei verstehen sie sich keineswegs als Stimmungskapelle, sondern wollen ihrem Publikum Musik zum Zuhören und Genießen bieten. In den 36 Jahren ihres Bestehens hat Peter Schad zahlreiche Eigenkompositionen für die Kappe geschrieben. Zu den bekanntesten zählen: „Kuschelpolka“, „Jubiläumsklänge“, „Rosenduft“, „Ewig schad“, „Junges Musikantenherz“ und „Traumland“. Aber auch Werke großer Meister wie Wolfgang Amadeus Mozart, Johannes Strauss, Vittorio Monti, Antonin Dvorak oder Giuseppe Verdi finden sich in ihren Programmen und auf ihren 20 CDs. Ihre Geburtsstunde schlug 1983 beim Hafenkonzert des damaligen Südwestfunks und seither haben sie weit über hundert Live-Sendungen bei verschiedenen Rundfunkanstalten im In – und Ausland bestritten. „Blasmusik wird immer aktuell bleiben, weil sie unglaublich viel an Gefühl und Emotionen vermitteln kann.“, sagt Schad und fügt hinzu: „Ich kann wahrlich stolz sein auf meine Oberschwäbischen Dorfmusikanten, denn sie sind nicht nur hervorragende Musiker, sondern auch gute und treue Freunde.“ Mehr als 30 Jahre war Conny Schuler aus Oggelshausen die Sängerin bei den Oberschwäbischen Dorfmusikanten. Ihre zu Herzen gehenden Lieder wie „Der alte Schäfer“, „Morgens am See“ oder „Jasmina“ bildeten immer einen Höhepunkt im Programm des beliebten Blasorchesters. Nachdem sie im vergangenen Jahr aus familiären Gründen die Kapelle verlassen hat, singt nun Carina Kienle an der Seite Peter Schads. Auf ihren ersten Auftritt in Bad Buchau darf man gespannt sein.