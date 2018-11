Peter Orloff kommt nach Bad Buchau

Ein festliches Konzert versprechen Peter Orloff und sein Schwarzmeerkosaken-Chor am Freitag, 23. November, in Bad Buchau. Beginn ist um 19.30 Uhr im großen Saal des Kurzentrums. Der Schwarzmeer-Kosakenchor steht unter Gesamtleitung von Peter Orloff, der einst als jüngster Sänger aller Kosakenchöre – damals übrigens gemeinsam mit Ivan Rebroff – im Schwarzmeerkosaken-Chor seine Karriere begründete.

Aus dem kleinen Chorsänger von damals wurde der Schlagerstar Peter Orloff mit 19 eigenen Charts-Notierungen und zahlreichen Goldenen Schallplatten – unter anderem als Sänger für „Ein Mädchen für immer“ und die „Königin der Nacht“, als Textdichter für Bernd Clüvers „Junge mit der Mundharmonika“ und als Komponist für „Du“, Peter Maffays Hit, den inzwischen auch Helene Fischer singt. Zudem produzierte Orloff unter anderem auch Heino, Freddy Quinn und Julio Iglesias.

2018 ist für den Schwarzmeerkosaken-Chor ein besonderes Jahr – vor 80 Jahren wurde das Ensemble gegründet. Peter Orloffs Vater, Pastor Nikolai Orloff, hatte großen Anteil daran. Peter Orloff selbst konzertierte seinerzeit noch mit Mitgliedern der ersten Stunde und ist im Jubiläumsjahr seit 25 Jahren musikalischer Gesamtleiter des Schwarzmeerkosaken-Chors. Nach Fernsehauftritten, etwa mit dem „Wolgalied“, „Dr. Schiwago“ und dem „Gefangenenchor“, wurde der Chor auch einem größeren Publikum bekannt.

Russland und die Ukraine haben derzeit ein Problem, aber hier konzertieren ukrainische und russische Sänger in herzlichem Einvernehmen. Als „absolute Weltrarität“ kündigt die Konzertagentur auch einen männlichen Sopran von der Kiewer Oper an. Dem Ensemble gehörten zudem drei russische Instrumental-Virtuosen an, die nach dem Tode Ivan Rebroffs – quasi als dessen musikalisches Vermächtnis an seinen einstigen Weggefährten und Freund Peter Orloff – hier ihre neue musikalische Heimat gefunden haben.

Zu hören sind im Konzert auch Stücke, die über das übliche Repertoire eines Kosakenchors hinausgehen: Werke wie „Schwanensee“, „Leise flehen meine Lieder“ oder – das Paradesolo aller großen Tenöre – „Nessun dorma“. Herzstück des Konzerts seien jedoch „Kostbarkeiten aus dem reichen Schatz der russischen und ukrainischen Musikliteratur“ wie „Abendglocken“ „Die zwölf Räuber“, „Ich bete an die Macht der Liebe“, „Stenka Rasin“, „Das einsame Glöckchen“ und „Kalinka“.