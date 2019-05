„Pelikan Federsee“ ist jetzt auf Funk

15 Taucher der DLRG aus dem Bezirk Federsee haben bei der Bad Buchauer Stützpunktwehr einen Sprechfunklehrgang belegt. Damit soll bei Einsätzen die Kommunikation zu anderen Hilfsorganisationen besser gewährleistet werden.

Die Feuerwehren im Landkreis fahren die Rettungstaucher der Wasserrettung in der Regel an die Einsatzorte im Kreis Biberach und Sigmaringen. Nur wenn der Einsatzort in der Nähe liegt, fahren die DLRG- Taucher mit dem Funkrufnamen „Pelikan Federsee“ auch mal mit Privatautos an. Geplant ist zudem, zumindest in Biberach für die Taucher ein Einsatzfahrzeug zu stationieren.

Die Taucher am Einsatzort sind aber bei der Verbindung zu weiteren Einsatzkräften in der Regel auf die eigenen Handys angewiesen und haben nur teilweise auch eigene Handfunkgeräte dabei. Beim Sprechfunklehrgang im Bad Buchauer Feuerwehrgerätehaus lernten die 15 Teilnehmer den vorschriftsmäßigen Sprechfunkverkehr mit den Rettungsdiensten und der Feuerwehr, ohne deren Sprechfunkverkehr zu stören. Auch können so weitere Hilfskräfte schneller an bestimmte Punkte im Einsatzgebiet hingelotst werden. An 16 Stunden, verteilt auf drei Abende und einen Samstag, brachten die Sprechfunkausbilder Wolfgang Dreher und Axel Tröller der Bad Buchauer Wehr die Materie Sprechfunk nach Vorschrift den Lehrgangsteilnehmern näher.