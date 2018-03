Farbige Stoffe, Fäden, eine Nähmaschine – und ein Paar geschickter Hände: Mehr braucht es nicht, um faszinierende Muster, Landschaften, abstrakte oder konkrete Textilkunstwerke zu zaubern. Die ganze Vielfalt von Patchwork gibt es am Wochenende bei Nähmaschinen Lutz in Dürnau zu sehen. Auf 560 Quadratmetern präsentieren Patchwork-Gruppen und Einzelkünstler aus dem In- und Ausland von Freitag bis Sonntag, 3. bis 5. Juli ihre Werke.

800 Besucher an drei Tagen, und das weit über die Region hinaus: Die Bilanz der vergangenen Patchwork-Ausstellung, der vierten Auflage bisher, kann sich sehen lassen. Denn wer immer im süddeutschen Raum eine Passion für Patchwork pflegt, für den ist das kleine Dürnau am Federsee durchaus ein Begriff.

Eine „wunderschöne Einheit“

Zu verdanken ist das natürlich Peter Lutz. Vor 22 Jahren hat der gelernte Nähmaschinen-Mechaniker im ehemaligen landwirtschaftlichen Betrieb seiner Eltern eine Werkshalle eingerichtet, hat sich auf den Verkauf, Wartung, Reparatur und Weiterentwicklung von Haushalts- und Industrienähmaschinen spezialisiert. Seine persönliche Leidenschaft fürs Nähen hatte der Dürnauer da freilich bereits entdeckt – und, damit verbunden, auch seine Begeisterung für die Patchwork-Kunst. „Mich fasziniert zum einen die Exaktheit, die Genauigkeit, mit denen die Quilts gefertigt sind“, beschreibt Lutz den Reiz von Patchwork. „Und zum anderen die Art und Weise der Farbzusammensetzung – wie aus einer Idee, aus verschiedenen Stoffen am Schluss so eine wunderschöne Einheit entsteht.“

Schöpfung als Patchwork-Zyklus

Und Faszination, echte Leidenschaft gehört wohl schon dazu, um eine dreitägige Großveranstaltung auf die Beine zu stellen. Seit einem dreiviertel Jahr steckt Lutz immerhin schon in den Vorbereitungen. In diesem Jahr erwarteten die Gäste gleich mehrere Besonderheiten, so Lutz. Neben den mehreren hundert Quilts und Patchworkarbeiten auf dem Areal von Nähmaschinen Lutz sind in der Dürnauer Dorkirche Arbeiten des österreichischen Textilkünstlerpaars Elfriede und Martin Bohle zu sehen. Ihr neunteiliger Patchwork-Zyklus „... in einer Zeit der Ewigkeit“ greift die Schöpfungsgeschichte auf – aus biblischer Sicht und unter Berücksichtigung der Naturwissenschaft. Dazu studierte das Paar aus Dorbirn ein Jahr lang wissenschaftliche Veröffentlichungen zu Erd-, Natur- und Menschheitsgeschichte; zwei weitere Jahre dauerte es, um Entwürfe zu erarbeiten und umzusetzen. Martin Bohle färbte dazu Stoffe und fertigte Siebdruckelemente, die Elfriede Bohle als Künstlerin an der Nähmaschine arrangierte, zu einer Einheit verband, verzierte.

Nicht weniger faszinierend sind die Werke Pascale Goldenbergs, die Textilkunst mit einem Sozialprojekt verbindet. Die Freiburgerin arbeitet mit Frauen aus Laghmani/Afghanistan zusammen. Deren filigranen, handbestickten Arbeiten werden bei der Patchwork-Ausstellung zum Verkauf angeboten. Der Erlös kommt dabei direkt den Frauen zugute.

Ebenfalls einem guten Zweck dient der Auftritt des Blechbläserquintetts „Brass-á-Noble“: Die Spenden aus dem Benefizkonzert unterstützten die Jugendarbeit der Stadtmission Mengen und die Hilfsorganisation „Open Doors“, die sich verfolgter Christen in aller Welt annimmt.