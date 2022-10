Partnerschaftsverein hat Versammlung

Der Partnerschaftsverein Bad Buchau – Le Lion d‘ Angers lädt zur Mitgliederversammlung am Freitag, 25. November, um 20 Uhr in die Grafen-Pils-Stube in Bad Buchau ein. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Entgegennahme der Berichte, die Entlastung des Vorstandes und des Gesamtvorstandes, Verschiedenes, Wünsch, und Anträge. Weitere Anträge zur Tagesordnung sind spätestens eine Woche vor der Versammlung schriftlich beim ersten Vorsitzenden einzureichen. Eine Teilnahme an der Versammlung ist nur im Rahmen der zu diesem Zeitpunkt geltenden Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg möglich.