Parksituation muss erst geklärt werden

Aus dem früheren Café Kasper in der Schussenrieder Straße 42 in Bad Buchau soll ein Wohnhaus mit Mietwohnungen werden. ein Vorhaben, gegen das die Buchauer Räte in ihrer Sitzung keine Einwände hatten. Dennoch waren sie sich einig, das Baugesuch noch einmal zurückzustellen. Grund dafür war die ungeklärte Parksituation.

Die Fülle Vermögensverwaltung GmbH aus Blaubeuren möchte in der Buchauer Ortsmitte investieren. In Erd-, Ober- und Dachgeschoss des ehemaligen Geschäftshaus in der Schussenrieder Straße 42 sollen sieben Wohnungen eingebaut werden, alle zwischen 48 und 76 Quadratmeter groß. Im teilweise unterkellerten Untergeschoss sind zudem Abstellräume für die Wohnungen geplant.

Der vorgesehene Umbau werde sicher das Ortsbild aufwerten, so die Einschätzung der Verwaltung. Bei seiner Frage nach den Stellplätzen sprach Stadtrat Elmar Bechtle aber offenbar einen wunden Punkt in den Plänen an. Es gebe einen gewissen Bestand, antwortete Bürgermeister Peter Diesch. Derzeit überprüfe aber das Landratsamt noch, ob sie auch angerechnet werden können. Falls nicht, würden dem Bauherrn Auflagen gemacht. Dennoch sollte dieser Passus erst geklärt werden, forderte Bechtle, dem sich auch Gerwig Müller und Stefan Feurle anschlossen. Zumal die Parksituation auch schon in den Nebenstraßen schwierig sei, gab Angelika Lipke zu bedenken. Auf den Vorschlag von Klaus Schultheiß einigten sich die Räte, das Baugesuch zurückzustellen.