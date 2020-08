Ortsundiger Fahrer baut Unfall

Weil er mit der Verkehrssituation überfordert war, hat ein Autofahrer am Freitagabnend in Dürnau einen Unfall verursacht. Der Fahrer und ein Beifahrer wuden leicht verletzt.

Laut Polizei war ein 32-Jähriger Autofahrer mit einem Seat am Freitag gegen 22.30 Uhr auf der Braunweiler Straße unterwegs. Wegen einer Umleitung war er ortsunkundig. Zudem beeinträchtigten die Dunkelheit und der Regen seine Wahrnehmung. In der Ortsmitte fuhr er geradeaus in die Hauptstraße ein. Er hätte aber der von rechts kommenden Fahrerin eines Minis die Vorfahrt gewähren müssen. Beide Autos stießen im Einmündungsbereich zusammen. Dadurch wurde der Fahrer leicht verletzt. Sein 30-jähriger Mitfahrer, die 20-jährige Unfallgegnerin und deren Mitfahrer blieben unverletzt. Am Seat entstand ein Schaden in Höhe von 7000 Euro, am Mini in Höhe von 8000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.