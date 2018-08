Ortsdurchfahrt wird gesperrt

Ab Montag müssen sich die Bad Buchauer und die Gäste der Kurstadt auf Verkehrsbehinderungen einstellen: Die Bad Buchauer Ortsdurchfahrt wird ab nächster Woche gesperrt. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Mitte September

Im April wurde das Sanierungsprogramm des Landes für das Jahr 2018 vorgestellt. Damals wurde auch über die anstehende Sanierungsmaßname in Bad Buchau informiert. Diese wird nun umgesetzt.

Das Regierungspräsidium Tübingen lässt auf einer Länge von rund 1,6 Kilometern den schadhaften Fahrbahnbelag der L280 in der Ortsdurchfahrt Bad Buchau zwischen dem Kreisverkehr in der Schussenrieder Straße bis zur Umgehungsstraße L 275 erneuern. Während dieser Maßnahme wird die L280 im Baustellenbereich ab Montag, 20. August, bis voraussichtlich Freitag, 14. September, voll gesperrt, wie es in einer Mitteilung des Regierungspräsidiums heißt.

Die Maßnahme sei wegen diverser Schäden erforderlich, so das Regierungspräsidium. So haben sich auf der Strecke im Laufe der Zeit Verdrückungen und Risse in der Fahrbahn gebildet. Die Sanierung der Straße diene der Verbesserung der Verkehrssicherheit sowie der Substanzerhaltung der Straßeninfrastruktur, so die Behörde.

Die Fahrbahnsanierung ist nicht ganz billig: Die Baukosten für die Gesamtmaßnahme belaufen sich auf rund 270 000 Euro und werden vom Land getragen.

Der von Bad Schussenried kommende Verkehr wird über die L 275 auf die L 270 nach Bad Buchau und von dort zurück auf die L 280 in Richtung Oggelshausen umgeleitet. Für den Verkehr von Oggelshausen in Richtung Bad Schussenried erfolgt die Umleitung in entgegengesetzter Richtung.

Änderungen beim Busverkehr

Für den Buslinienverkehr ergeben sich durch die Baustelle ebenfalls Änderungen. Linien 272 und 280: Die Haltestellen Bad Buchau Hauptstraße und Bad Buchau Post werden nicht bedient. Eine Ersatzhaltestelle ist an der Federseeschule eingerichtet, von wo aus die Fahrten zu den Abfahrtszeiten der Hauptstraße verkehren, wie es vom Busunternehmen heißt.

Linien 11, 281 und 282: Die Haltestelle Bad Buchau Post wird nicht bedient. Die Fahrgäste werden gebeten, die Haltestelle Federseeschule zu benutzen.