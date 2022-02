Online-Fasnet der Moorochsen startet am Mittwoch

Am Mittwoch geht’s los – aber ausschließlich digital: Trotz der anstehenden Lockerungen bleibt die Bad Buchauer Moorochsenzunft bei ihrer Entscheidung, in diesem Jahr die Fasnet ohne Präsenzveranstaltungen und Publikum zu feiern. Vorgaben wie Absperrungen und Zugangskontrollen seien mit vertretbarem Aufwand nicht umsetzbar. Aber auch die aktuelle pandemische Lage mit sehr hohen Fallzahlen im Kreis Biberach und auch in Bad Buchau selber ließen einen anderen Entschluss nicht verantworten, so Zunftmeister Uwe Vogelgesang. Die Entscheidung für eine Online-Fasnet sei bereits Ende des vergangenen Jahres gefallen. Seitdem war das Filmteam der Zunft, unterstützt durch die Brauchtumsgruppe, dabei, verschiedene Clips zu drehen. Sie werden nun die nächsten Tage nach und nach online gestellt. Ein Höhepunkt wird sicherlich der erste digitale Fasnetsball sein, der ab Fasnetssamstag um 18 Uhr online zu sehen ist. Neue Auftritte bekannter Fasnetsgrößen und Höhepunkte der vergangenen Jahre werden sich abwechseln und für einen bunten Ballabend sorgen. Die finalen Veröffentlichungstermine und die entsprechenden Links zu den einzelnen Filmen sind unter www.moorochs.de zu finden. Los geht es traditionell am Mittwochabend, 23. Februar, mit der Abholung von Vater Federsee und einer Verfilmung der Brauchtumsaufführung. Foto: Klaus Weiss