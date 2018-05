Omas Nachtgewand kommt wieder zu Ehren

Lustig und fidel ist die Nachthemdenparade am Freitagabend durch die nächtliche Moorochsenmetropole gewesen. Der Hemadglonkerumzug lockte trotz frostigen Wetters etliche Glonker hinter dem Ofen hervor.

So um die 150 dürften es gewesen sein, die mächtig ihren Spaß daran hatten. Die Narrenzunft Moorochs hatte – wie in den vergangenen rund 35 Jahren auch – das nächtliche Spektakel organisiert. Mitmachen konnte jeder, der über irgendein Nachtgewand verfügte. Wahrscheinlich wurden einige Nachtschränkchen in Omas Schlafgemach „geplündert“, um das richtige Hemadglonkerhäs zu finden. Etwa Omas Rüschennachthemd mit passender Nachthaube, dazu ein Nachttopf und stilecht die Laterne, wie in der guten alten Zeit.

Mit Musikinstrumenten, sofern überhaupt so zu nennen, wurde bis spät in die Nacht musiziert. Ob Waschbrett, Rätsche oder Trillerpfeife – alles, was Krach macht, kam zum Einsatz. Die Dürnauer Xälzbära, die zuvor noch beim Kurkonzert im Kurzentrum im Einsatz waren, begleiteten den Umzug ab dem Marktplatz, hatten aber hinterher beim üblichen Platzkonzert auf dem Marktplatz leider nur wenig Zeit, da noch weitere Auftritte anstanden.

Aber das Moorochsenlied konnten die Glonker natürlich auch ohne Musikgruppe singen, bevor sie sich dann in den Wirtschaften der Stadt verteilten. Fast in jedem Lokal brachten die Glonker den Gästen und den Wirtsleuten ein Ständchen. Die Gage, in flüssiger Form beglichen, brachte dann fast immer die obligatorische Zugabe, bevor das nächste Lokal aufgesucht wurde.

Wohl auch wegen der frostigen Temperaturen blieben aber die meisten Glonker dann schon bald in ihrer Stammkneipe im Warmen sitzen. Die Nacht der langen Nachthemden war sicher auch deshalb in diesem Jahr etwas ruhiger wie in den vergangenen Jahren.