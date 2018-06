Oldtimertreffen mit „Promi-Jury“

Die Oberschwäbischen Motor-Veteranenfreunde Bad Buchau (OMV) starten am Sonntag, 24. Juni, die 38. Auflage ihres Oldtimertreffens mit Fahrzeug-Ausstellung. In diesem Jahr wird eine unter anderem mit Rennfahrer Rudolf Seher aus Riedlingen und „King Ralf“ Kopp aus Daugendorf prominent besetzte Jury die ausgestellten Fahrzeuge bewerten und die schönsten Exemplare auszeichnen. Eingeladen zu dem Event sind alle Oldtimer-Liebhaber mit oder ohne Fahrzeug, die sich für Automobile, Motorräder und Traktoren interessieren. Erwartet werden wieder einige 100 Kostbarkeiten aus rund 100 Jahren Fahrzeuggeschichte, Angefangen beim Ford A aus den 20er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts bis zum Youngtimer aus den 80er-Jahren. Die ersten Fahrzeuge werden ab 8 Uhr beim OMV-Vereinsheim in Bad Buchau erwartet, um 11 Uhr nimmt die Jury ihre Arbeit auf und bewertet die Fahrzeuge nach Kriterien wie Lack, Innenraum, Motorraum, Chrom und den Gesamtzustand. Aber auch die Originalität, die Seltenheit und technische Raffinessen spielen eine Rolle.