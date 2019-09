Oldtimerfreunde laden zum Flohmarkt

Kruscht und Krempel, Kunst und Kitsch, aber auch Nützliches – das alles gibt es beim Flohmarkt der Oberschwäbischen Motor-Veteranenfreunde Bad Buchau am Samstag, 7. September, beim OMV-Vereinsheim in den Bittelwiesen. Los geht’s um 8 Uhr, der Aufbau der Stände ist ab 6 Uhr möglich und um 16 Uhr geht der Markt zu Ende. Jeder, der etwas anzubieten hat, ist eingeladen einen Stand aufzustellen. Die Fahrzeuge können direkt hinter dem Stand geparkt werden, sodass keiner seine Sachen weit tragen muss. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Plätze werden in der Reihenfolge vergeben, wie die Teilnehmer eintreffen. Das weitläufige Gelände biete genügend Raum, damit jeder einen günstigen Platz erhält, so der OMV. Lediglich fabrikneue Waren und der Verkauf von Lebensmitteln sind nicht gestattet. Die Bewirtung übernimmt das Team der Oldtimerfreunde.