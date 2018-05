Oktoberfeststimmung beim Tanz in den Mai

Wenn Senioren Raketen steigen lassen, dann ist in Bad Buchau Oktoberfest mitten im Mai – und das unter Begleitung des ARD-Kamerateams. Denn auch der „Tanz in den Mai“ soll Teil der Dokumentation zum Thema Pflege werden und Michael Wissussek, Einrichtungsleiter der Seniorengenossenschaft Riedlingen und Vorsitzender der „Bürger für Bürger Bad Buchau“, stand wieder vor der Kamera.

Das „Haus mit Herz“ stand zuerst im Fokus. Redakteur Jürgen Rose stellte Michael Wissussek die Frage, was denn besonders am Konzept der Tagespflege für Bad Buchau sei. Wissussek erklärte, dass der große Anteil bürgerschaftlicher Helfer mehr Zeit für die Tagespflegegäste garantiere und dadurch auch Veranstaltungen wie den „Tanz in den Mai“ ermögliche. Man wolle die Senioren nicht verstecken und isolieren, sondern sie wieder der Gesellschaft in Wertschätzung zuführen.

Wie wichtig bürgerschaftliche Helfer sind, zeigte vor Veranstaltungsbeginn das hohe Engagement des Katholischen Frauenbunds Bad Buchau. Vom Marienheim bis zum Kursaal zog ein großer Tross mit 49 Heimbewohnern und Helfern über den Marktplatz. Jasmina Ruetz ist Aktivistin und Pflegeexpertin im Marienheim und mobilisierte die Heimbewohner, an der Veranstaltung teilzunehmen. Etwas ungewöhnlich war der Marsch mit Rollatoren und Rollstühle, da die Kamera während der gesamten Strecke das Geschehen verfolgte.

Im großen Saal des Kurzentrums angekommen, traf das Kamerateam bereits auf die Gäste der Demenz- und Tagespflege Riedlingen, die Schüler und Lehrerinnen der Mathias-Erzberger-Schule Biberach, auf die Jugendlichen des Kirchenchors unter der Leitung von Pfarrer Dörflinger und weitere Gäste aus dem Umland.

Die Trollys, Maggie und Charly Braig, eröffneten unter den Blicken der Kamera den Nachmittag mit dem Titel „Wir grüßen euch“ und Wissussek reihte sich mit dem Akkordeon ein. Den Stimmungscheck bestanden die Gäste auf Anhieb und es stieg, wie immer wieder an dem Nachmittag, eine tosende Applaus-Rakete. Zünftig sollte es werden und ein buntes Programm versprach gute Stimmung. Die Buchauer Originale Klara Mattmann und Rose Knoll gaben Witze und das Federseelied zum Besten und der Katholische Jugendchor, begleitet von Pfarrer Martin Dörflinger, wartete mit rund 20 sangesstarken Jugendlichen auf. Hugo Breitschmid vertrat lyrisch die Mundart auf der großen Showbühne und immer wieder warteten die Trollys mit Musik auf.

Musik macht das Alter vergessen

Josef Martin, Vorsitzender der Seniorengenossenschaft Riedlingen, und Bad Buchaus Bürgermeister Peter Diesch begrüßten die Gäste ebenfalls und waren begeistert von der Stimmung im Saal. Es wurde getanzt, geschunkelt und gejubelt und jede Spur von Alter schien die Musik und gute Laune einfach wegzuwischen.

Kaffee und Kuchen gab es für jeden Gast und Wissussek freute sich über einen Spendenscheck in Höhe von 555 Euro vom Getränkemarkt Federsee Bad Buchau. Durch die Spende war es möglich die Senioren frei zu halten und die Kosten für den Verzehr abzudecken. „Die wertvollste Währung, die wir haben, ist unser Herz“, bedankte sich Michael Wissussek und es sollte nun ein Herz für jeden Gast geben. Von einem Seniorenmittag war nun überhaupt nichts mehr zu spüren, denn der ganze Saal setze sich in Bewegung zur „Herzenspolonaise“, vorbei an Renate Baronin von Ritter und Michael Wissussek, um sich ein von „Bürger für Bürger“ gespendetes Lebkuchenherz abzuholen.

Ein Finale sollte es auch geben – ein Finale der Dankbarkeit und der Wertschätzung für all die Mitarbeiter und bürgerschaftlichen Helfer im Saal. Wissussek ermutigte die Altenpflegeschüler, den Beruf mit Freude auszuüben, er selbst absolvierte seine Ausbildung in der Matthias Erzberger Schule. Allen Helfern zollte er Dank und ermutigte weitere Interessierte. „Für mehr Menschlichkeit und Zeit in der Pflege“, so sein Aufruf, „brauchen wir in Zukunft noch sehr viele engagierte Menschen“.