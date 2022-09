Oktoberfest der Bürger für Bürger in Bad Buchau am 27. September

Bürger für Bürger Bad Buchau veranstalten am 27. September in Kooperation mit der Seniorengenossenschaft Riedlingen und dem Kreisseniorenrat ab 14 Uhr ein großes Oktoberfest für Senioren und Menschen mit Handicap im Kurzentrum. Im Saal Bad Buchau sorgen das Tanz- und Stimmungsduo Die Trollys (Charly und Maggie Braig), die Buchauer Steelband Kolibris und die Stimmungsmacher der Quetschharmoniker bereits zum neunten Mal für Stimmung bei Kaffee und Kuchen für Jung und Alt. Der Eintritt ist frei. Wie in den vergangenen Jahre gibt es für jeden Teilnehmer ein Lebkuchenherz im Rahmen der Herzenspolka. Eingeladen sind alle Einrichtungen, Vereine, Initiativen aus der Region. Anmeldungen unter Nennung der Teilnehmerzahl werden erbeten bis 20. September per E-Mail wissu@gmx.de