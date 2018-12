Ohne Zahlen läuft gar nichts

Mit einem lustigen und lebhaften Musical des Nimmerland-Theaters haben die Federsee-Grundschüler in Alleshausen spielend erfahren, dass ohne Zahlen tatsächlich nichts mehr geht.

Wieder einmal gastierte das Nimmerland-Theater an der Federsee-Grundschule Alleshausen. Auf dem Spielplan standen zwei Vorführungen des lustigen und lehrreichen Stücks „Der kleine Zahlenteufel“. Zahlen können das größte Übel der Welt sein: Wohl mancher Schüler ist hier wohl derselben Meinung wie Zacharias, der kleine Zahlenteufel, hervorragend gespielt von Nicola Borgmann. Seit Jahrhunderten überlegt er sich so manchen Streich, um den Menschen die Zahlen zu verübeln. Aber was er auch tut, die Zahlen bekommen immer mehr Gewicht in der Welt: beim Rechnen, als Mengenangaben, als Symbol oder zur Bestimmung der Uhrzeit. Zacharias beschließt deshalb, das Übel an der Wurzel zu packen und in die Schulen zu gehen, um die Kinder als Zahlenteufel auszubilden. Vor toller Kulisse, experimentierte der kleine Zahlenteufel daran, alle Zahlen unsichtbar zu machen. Nach einigen Versuchen gelang ihm das tatsächlich.

Der große „G“ allerdings war davon nicht begeistert, was Zacharias aber nicht besonders störte. Noch ahnte der kleine Zahlenteufel nicht, dass ohne Zahlen die vom großen „G“ gestellten, einfachen Aufgaben nicht zu lösen sind. Mit dem Handy die Großmutter anrufen, das war ohne sichtbare Zahlen auf dem Display nicht ganz einfach, aber mit einigen Tricks gelang es dem Zahlenteufel dann doch. Als äußerst schwierig entpuppte sich auch die Aufgabe, einen Rührkuchen zu backen. In einem alten Kochbuch fand Zacharias zwar das Rezept dazu – aber alle Zahlen der Mengenangaben waren nicht mehr sichtbar. So konnte der Zahlenteufel nur schätzen, wie viel Eier, Milch, Mehl und Backpulver in den Teig gehörten. So gelang dem kleinen Rebell dann doch noch einen Gugelhupf – der aber im Backofen völlig verbrannte. Klar, die Angaben zur Temperatur fehlten ja auch.

Zudem geriet Zacharias mit dem Kuckuck aus der Kuckucksuhr in heftigen Streit, weil auf dem Zifferblatt die meisten Zahlen fehlten und er nicht mehr wusste, welche Zeit er ansagen sollte. So nach und nach musste der kleine Zahlenteufel also feststellen, dass ohne Zahlen doch nicht alles so einfach ist. Sogar die Schulkinder mussten ihm helfen, die Zahlen wieder richtig auf das Zifferblatt zu setzten.

Überhaupt verstand es die Schauspielerin gut, die Schüler und Vorschüler des Kindergarten in das musikalische Stück einzubinden. Das Mathe-Musical verdeutlichte den Kindern auf humorvolle Art, wie wichtig Zahlen im Alltag sind. Das Theaterstück wurde in Kooperation mit dem Institut der Didaktik für Mathematik und Physik an der Leibniz- Universität Hannover entwickelt und vom Schulförderverein und der Kreissparkasse finanziell unterstützt.