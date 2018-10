Ohne sie läuft im Einsatz so gut wie nichts

Die Ausbildung zum Maschinisten haben 21 Feuerwehrangehörige aus 14 Wehren aus dem ganzen Kreisgebiet erfolgreich absolviert. In 35 Stunden brachten die drei Kreisausbilder Klaus und Reinhold Merz sowie Gerhard Blank von der Bad Buchauer Wehr den angehenden Maschinisten die Theorie und Praxis der Materie näher. Sie lernten den Umgang mit Pumpen im Löschfahrzeug und Tragkraftspritzen schnell und sicher zu bedienen. Damit sorgen sie dafür, dass das Räderwerk der Feuerwehr im Einsatz reibungslos funktioniert.

Dieser Lehrgang darf erst nach Ablegung verschiedener andere Ausbildungen, wie Grundausbildung auch die Sprechfunkerprüfung, belegt werden. Er hat das höchste Level für einen Lehrgang, der noch auf Kreisebene angeboten wird. Alle folgenden werden dann auf Landesebene in Bruchsal absolviert.

Ausbildungsschwerpunkt des praxisbezogenen Unterrichts waren neben Rechtsgrundlagen dann Löschfahrzeuge, Motoren, kraftbetriebene Geräte, Pumpenkunde sowie Wasserentnahme, Wasserförderung über Feuerlöschkreiselpumpen und der Betrieb anderer Pumpen.

Sobald das Löschfahrzeug am Brandplatz eintrifft, beginnt das Räderwerk zu laufen. Schläuche werden ausgerollt, zusammen gekuppelt, Verteiler ermöglichen das Ankuppeln weiter Schlauchleitungen, parallel dazu werden vom Hydranten oder vom naheliegenden Gewässer die Leitungen zum Löschfahrzeug gelegt. Und wenn dann von der „Front“ ganz vorne der Befehl „Wasser marsch“ ertönt, werden die Ventile an den Verteilern aufgedreht, und der Kampf gegen das Feuer kann beginnen.

Dann kommt der Maschinist zum Einsatz. Er ist derjenige schlechthin, der für die Wasserversorgung verantwortlich ist und die Pumpentechnik beherrschen muss. Jeder Handgriff muss sitzen, Pumpen starten, Ventile aufdrehen und auf den Wasserdruck achten. Bei der Zuleitung vom Hydranten gibt es in der Regel kein Problem, außer der Wasserdruck im öffentlichen Leitungsnetz wäre zu schwach. Gut wenn dann ein offenes Gewässer in der Nähe ist. Dazu wird der Saugschlauch mit der Pumpe verbunden und direkt aus dem Gewässer das Löschwasser entnommen. Auch das ist Sache des Maschinisten. Aber auch bei einem Tanklöschfahrzeug ist der Maschinist der verantwortliche an der Pumpe.

Praktische Prüfung

Bei der Prüfung am Baggersee Sattenbeuren mussten die angehenden Maschinisten unter anderem diese Vorgabe, unter den Augen der Ausbilder, ausführen. An verschiedenen Fahrzeugen und an der mobilen Tragkraftspritze mussten die Lehrgangsteilnehmer das zuvor erlernte in der Praxis unter Beweis stellen. Zwei schriftliche Prüfungen zur Wassertechnik, aber auch zum richtige Verhalten mit Feuerwehrfahrzeugen im Straßenverkehr waren Bestandteil des Lehrganges.

Zum Abschluss konnte der Kommandant der Bad Buchauer Wehr, Klaus Merz, alle Teilnehmer zum bestandenen Ablegen des Maschinistenlehrgangs beglückwünschen. Die ausgebildeten Maschinisten haben nun die Erlaubnis und Befähigung, Feuerwehrfahrzeuge im Einsatz und mit Sonderrechten zu bewegen.

Die Lehrgangsteilnehmer waren von den Freiwilligen Feuerwehren aus Riedlingen, Bad Schussenried, Uttenweiler, Offingen, Ertingen und ZfP Bad Schussenried. Weitere aus Altheim, Dettingen, Heudorf, Neufra, Ingoldingen, Schweinhausen, Oberessendorf und Ringschnaidt.