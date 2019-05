Ein volkstümliches Kurkonzert hat der Musikverein Oggelshausen im großen Saal des Kurzentrums Bad Buchau gestaltet.

Eröffnet wurde das besondere Konzert, auf das sich die Musiker mit einem Probenwochenende vorbereiteten, mit dem Konzertmarsch Sympatria. Im sehr gut besuchten Kursaal spielte die Musikkapelle unter der Leitung von Petra Diodone dem volkstümlichen Charakter entsprechend einige neu ins Repertoire aufgenommene Polkas und Märsche.

Auch mehrere Solostücke begeisterten das Publikum während des 90-minütigen Konzerts. Den Anfang machten Thomas Kapitel und Andreas Nischt, die ihr Solostück „Bariton in der Nacht“ stilecht mit verbundenen Augen vortrugen. Roland Gaiser an der Tuba spielte kurz darauf „BASSt scho’“, ein Solo, dessen Titel bereits den Charakter des Stückes erahnen lässt. Mit „Zwei Mexikaner in Böhmen“ konnten Matthias Christ und Maximilian Hader beweisen, dass flotte mexikanische Melodien und böhmische Blasmusik nicht so weit voneinander entfernt sind, wie vermutet werden könnte. Blasmusik zum Anfassen war das Motto bei der „Polka Nr. 37“, bei der ein Teil der Musikkapelle die Bühne verließ und, für das Publikum zum Greifen nahe, die eingängige Melodie des Trios spielte.

Am Ende des Kurkonzerts stellte die gesamte Musikkapelle ihr Unterhaltungstalent unter Beweis. Beim Stück „d‘Haguenauer“ füllten die Musiker die Pausen des Stücks durch einen Knicks, den auch die Zuschauer mitmachen durften. Mit „Alte Kameraden“ als Zugabe verabschiedete sich die Musikkapelle Oggelshausen vom begeisterten Publikum.