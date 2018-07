Oggelshauser Grillplatz lädt wieder zum Verweilen ein

Der Grillplatz beim Oggelshauser Skulpturenfeld ist in die Jahre gekommen. Mitglieder der Rock’n’Roll-Gruppe „Dancing Diamonds“ haben den Platz nun wieder ehrenamtlich auf Vordermann gebracht.

Nicht gerade einen einladenden Eindruck erweckte der herrlich gelegene Grillplatz beim Oggelshauser Skulpturenfeld am Waldrand in Richtung Schienenhof. Die Holzbänke waren nach über 40 Jahren ziemlich morsch und die Feuerstelle hat auch schon bessere Zeiten hinter sich. An einem Grillabend kamen die „Tanzenden Diamanten“ zu dem Schluss, dass der Platz in diesem Zustand keinen mehr hinter dem Ofen hervor locken könne. Da musste dringend gehandelt werden.

Andreas Sauter, Chef der Tänzer und gelernter Zimmermann, nahm kurzerhand Kontakt zum Forstamt auf und bot an, den Platz wieder herzurichten und vor allem neue Bänke anzufertigen. Klar, dass Sauter hier auf offene Ohren stieß.

Das Forstamt lieferte die massiven Eichbohlen und Stahlfüße für die Bänke an die Baustelle. Am Samstag nun krempelten Andreas Sauter, Peter Lausch, Katrin Merk, Manuela und Andreas Rautenberg und Silvia Scherzinger die Ärmel hoch und stürzten sich in das Abenteuer. Zunächst mussten die altersschwachen Holzbänke abgebaut werden, was aber dank der starken Verwitterung kein allzu großes Problem darstellte. Zehn neue Bänke sollten stattdessen eingebaut werden. Dafür galt es zuerst, die massiven Eichenbohlen auf Maß zuzuschneiden, die Stahlfüße anzuschrauben und die Löcher für die Fundamente auszuheben. Ein Stromaggregat und Maschinen wurden dabei gebraucht. Hierbei zeigten sich die Firmen Elektro Rehm und die Zimmerei Gaiser großzügig und stellten die Maschinen kostenlos zur Verfügung. Und für den Hunger zwischendurch brachte der Partyservice Gaum kostenlos die Verpflegung an die Baustelle.

Zu guter Letzt mussten die Ehrenamtlichen noch die Feuerstelle wieder neu fassen – und nun ist der beliebte Grillplatz wieder ein Schmuckstück am Waldrand, das zum Verweilen einlädt.