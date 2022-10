Oggelshausener Gemeinderat reist nach Berlin zu MdB Gerster

lin (sz) - Auf Einladung des SPD-Abgeordneten Martin Gerster konnte sich die Reisegruppe mit Mitglieder des Gemeinderats Oggelshausen bei ihrer Reise aus erster Hand über die Arbeit im politischen Berlin informieren.

„Der Ukraine-Krieg und die Energiekrise sind noch nie dagewesene Herausforderungen, auf die die Politik tagtäglich mit neuen Veränderungen reagieren muss“, erklärte Gerster, als der die oberschwäbische Gruppe in Empfang nahm. „Das Gespräch mit der Besuchergruppe ist für mich immer eine ganz besondere Freude. Dabei ist es für mich wichtig, dass die Bürger sehen und erleben können, was ich in Berlin mache“, so der SPD-Bundestagsabgeordnete.

Politischer Höhepunkt des vom Wahlkreisbüro von Martin Gerster zusammengestellten Programms war sicherlich der Besuch des Reichstages mit seinem Plenarsaal, der Besuch der Kuppel und die einstündige Diskussion mit Martin Gerster.

Die weiteren Programmpunkte orientierten sich ebenfalls an politischen Gesichtspunkten. Dies waren ein Besuch der Gedenkstätte Hohenschönhausen – der ehemals zentralen Untersuchungshaftanstalt der Stasi, eine Führung durch die Ausstellung „Alltag in der DDR“, ein Besuch im Auswärtigen Amt sowie ein Informationsgespräch über die Arbeit des Bundesnachrichtendiensts (BND).