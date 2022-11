Oggelshausen feiert das Weinfest mit neuen Weinen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag, 5. November, fand in Oggelshausen das Weinfest der Musikkapelle im Dorfgemeinschaftshaus statt. Nachdem zwei Jahre in Folge nur ein Weinfest „zum Mitnehmen“ möglich war, erfreuten sich die zahlreichen Besucherinnen und Besucher in diesem Jahr wieder dem gemütlichen Beisammensein im Saal des Dorfgemeinschaftshauses. Auftakt für das Weinfest war ein Gottesdienst in der Kirche, der von der Musikkapelle unter der Leitung von Petra Diodone musikalisch gestaltet wurde. Im Anschluss unterhielt Achims Wirtshausmusik die Gäste mit stimmungsvoller Blasmusik. Einer der Höhepunkte des Abends war die Weinprobe, die von Winzern des Weinguts Matheis aus Alzey in der Wein-Erlebnis-Region Rheinhessen durchgeführt wurde. Alle Interessierten konnten so die neue Weinauswahl kennenlernen und erfuhren direkt aus erster Hand Details zu den einzelnen Weinen.

Zum ersten Mal wurde in diesem Jahr keine Weinkönigin, sondern eine Weinhoheit gekürt. Zahlreiche Gäste beteiligten sich an dem Quiz und sechs von ihnen gelang es, die volle Punktzahl zu erreichen. In einer Stichfrage setzte sich schließlich Ronja durch und wurde somit die erste Oggelshauser Weinhoheit. Bereits zur Tradition geworden ist der Auftritt des Alleinunterhalters Reinhold Hospach, der die Gäste auch in diesem Jahr bis in die frühen Morgenstunden mit seinem Schlagerprogramm sehr gut unterhielt und für eine volle Tanzfläche sorgte.