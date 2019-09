Offener Kreis lädt Trauernde ein

Das nächste Treffen des offenen Trauerkreises ist am Freitag, 27. September, von 15 bis 17 Uhr im Bischof-Sproll-Haus, Weiherstraße 43, in Bad Buchau. Die Seelsorgeeinheit Federsee bietet zusammen mit der Kontaktstelle Trauer diesen offenen Kreis an. Er möchte Trauernde einladen, ihren Weg der Trauer nicht alleine zu gehen und soll die Möglichkeit eröffnen, Verständnis und Unterstützung in geschütztem Rahmen mit anderen Betroffenen zu erfahren. Jeder Mensch trauert persönlich und individuell. Da kann es hilfreich sein, sich mit anderen über seine Gedanken, Gefühle und Erfahrungen auszutauschen. Dekanatsreferent Björn Heldt leitet den ersten Teil des Nachmittags und möchte dabei unterstützen, die unterschiedlichsten Aspekte der Trauer in den Blick zu nehmen. Durch einfühlsame Impulse können Trauernde Anteilnahme und Hilfe erleben. Der zweite Teil lädt ein zu Kaffee und Kuchen.