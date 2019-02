Offener Kreis lädt Trauernde ein

Die Seelsorgeeinheit Federsee bietet zusammen mit der Kontaktstelle Trauer einen offenen Trauerkreis an. Das nächste Treffen findet am Freitag, 15. Februar, von 15 bis 17 Uhr im Bischof-Sproll-Haus Bad Buchau, Weiherstraße 43, statt. Der Kreis möchte Menschen einladen, ihren Weg der Trauer nicht alleine zu gehen. Er eröffnet die Möglichkeit, Verständnis und Unterstützung in geschütztem Rahmen mit anderen Trauernden zu erfahren. Impulse, Austausch, Kreatives sollen dabei helfen, außerdem gibt es Kaffee und Kuchen. Die Leitung hat Dekanatsreferent Björn Held. Es sind alle Menschen herzlich willkommen, unabhängig von Konfession und Wohnort. Das Angebot ist kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich.