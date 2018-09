Offener Kreis lädt Trauernde ein

Die Seelsorgeeinheit Federsee bietet einen offenen Trauerkreis an, der am Freitag, 14. September, von 15 bis 17Uhr im Bischof-Sproll-Haus in Bad Buchau, Weiherstraße 43, stattfindet.

Der Kreis möchte Trauernden die Gelegenheit geben, in geschütztem Rahmen und mit anderen Betroffenen über Themen ins Gespräch zu kommen, die sie auf ihrem Trauerweg beschäftigen. Jeder Mensch macht persönliche, ganz individuelle Trauer-Erfahrungen und muss seinen Weg finden und gehen. Da ist es hilfreich, sich mit anderen über seine Gedanken, Gefühle und Erfahrungen auszutauschen. Dekanatsreferent Björn Held leitet den ersten Teil des Nachmittags an und hilft dabei, die unterschiedlichsten Aspekte der Trauer in den Blick zu nehmen und darüber ins Gespräch zu kommen. Der zweite Teil lädt ein zu Kaffee und Kuchen und zum gegenseitigen Austausch.

Es sind alle Menschen herzlich willkommen, unabhängig von Konfession und Wohnort. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Das Angebot ist kostenlos.