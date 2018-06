Oberschwaben Ende des 13. Jahrhunderts

Die Gruppe „in der ahte mîn“ wird am Samstag und Sonntag, 23. und 24. Juli, zu Gast auf der Bachritterburg sein. Ihr Name bedeutet aus dem Mittelhochdeutschen übersetzt „auf meine Weise“. Und genau so liebt und lebt die aus dem Kreis Biberach stammende Gruppe das Hobby „Mittelalter“. Der Fokus liegt hierbei auf einer Darstellung von mittelalterlichen Handwerken um die Jahrhundertwende vom 13. zum 14. Jahrhundert. Schuster, Weißbinder und Sarwürker sind einige der alten Berufe, die heute teilweise nicht mehr geläufig sind. Adel oder Kampf treten in den Hintergrund, stattdessen stehen alltägliche Dinge auf dem Programm.

Weitere Informationen gibt es unter Telefon 07582/930440 und unter

www.bachritterburg.de