Nur noch wenige Konzertkarten

Sopranistin Carina Schmieger und Pianistin Hana Akiyama gestalten am Sonntag, 24. Juni, einen Liederabend. Beginn ist um 19 Uhr im Goldenen Saal im Schloss Bad Buchau. Der Liederabend trägt den Titel „Weites Wunderland ist aufgetan“ mit Liedern von Schubert, Liszt, Strauss, Schönberg und Berg. Die Freiburger Sopranistin Carina Schmieger ist die Enkelin der langjährigen Stiftschorsängerin Waltraud Seiter und ist bereits mehrfach als Sängerin in Bad Buchau aufgetreten. Sie studierte Operngesang an der Hochschule für Musik in Karlsruhe. Die Pianistin Hana Akiyama studierte Klavier an den Musikhochschulen in Tokio und Freiburg. Die freiberufliche Pianistin unterrichtet unter anderem als Klavierlehrerin und Korrepetitorin an der Musical-Schauspiel-Schule in Freiburg.

Bei der Tourist-Information Bad Buchau (Marktplatz 6, Telefon 07582/93360) sind nur noch wenige Restkarten erhältlich. Der Eintritt beträgt 10 Euro, mit Gästekarte 9 Euro.